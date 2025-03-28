В Крыму предотвратили теракт в мечети

Сотрудниками ФСБ совместно с представителями МВД Крыма задержан 18-тилетний житель полуострова, который подозревается в нападении и нанесении телесных повреждений гражданам, порче их имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики, а также в подготовке к поджогу мечети.