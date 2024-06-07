Хельмут Марко подтвердил, что в контракте Переса есть пункты о досрочном расторжении

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко объяснил, почему «Красные Быки» приняли решение продлить контракт с Серхио Пересом и подтвердил, что в соглашении есть пункты о досрочном расторжении.
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