Кличко вызвали в Раду из-за отключений света в Киеве

RAYNER PENA/EPA/TASS Депутаты Верховной рады вызвали мэра Киева Виталия Кличко на заседание парламента, чтобы заслушать его доклад о готовности городской инфраструктуры к зиме.
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