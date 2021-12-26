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На папу похож? Джованна Антонелли показала редкое фото с сыном от Мурилу Бенисио

На папу похож? Джованна Антонелли показала редкое фото с сыном от Мурилу Бенисио

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась кадром со старшим сыном Пьетро. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не редкость этого события, и если бы молодой человек не был сыном другой звезды бразильских сериалов Мурилу Бенисио.

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