На папу похож? Джованна Антонелли показала редкое фото с сыном от Мурилу Бенисио

Звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли поделилась кадром со старшим сыном Пьетро. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не редкость этого события, и если бы молодой человек не был сыном другой звезды бразильских сериалов Мурилу Бенисио.