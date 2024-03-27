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Европа завершит зиму с рекордными запасами газа

Европа завершит зиму с рекордными запасами газа

РБК: Европа готова завершить отопительный сезон с рекордным запасом газа в ПХГ По итогам отопительного сезона 2023-2024 годов в Европе объем запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) может достигнуть рекордных 58 процентов.

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