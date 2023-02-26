Интересно, насколько бы хорошо она продавалась в массовом количестве

Мне понравилась история друга, которую я услышал на днях. Говорит, что активно копил на квартиру, во многом себе отказывал.
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