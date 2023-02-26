АвтоИдеи

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Интересно, насколько бы хорошо она продавалась в массовом количестве

Интересно, насколько бы хорошо она продавалась в массовом количестве

﻿﻿Мне понравилась история друга, которую я услышал на днях. Говорит, что активно копил на квартиру, во многом себе отказывал.

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