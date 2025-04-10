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Виктория Боня снялась в ультракороткой сорочке

Виктория Боня снялась в ультракороткой сорочке

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня снялась в откровенном виде. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 11,4 миллиона подписчиков.

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