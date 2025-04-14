Тигр растерзал собиравшую цветы женщину

В Индии женщина стала жертвой тигра. Об этом пишет Times of india. В среду, 9 апреля, в лесном массиве Мохбоди, округ Чадрапур, штат Махараштра, 58-летняя Бхумита Харидос Пендэм собирала цветы махуа, или мадуки длиннолистной.
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