Самые высокооплачиваемые вакансии для студентов ХМАО

Студентам из ХМАО предлагают высокооплачиваемые подработки в сферах доставки, образования и спорта. Согласно анализу онлайн-платформы HeadHunter, курьеры с собственным автомобилем могут заработать до 300 тысяч рублей в месяц.
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