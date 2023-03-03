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Байден: США в унисон с Германией поставляет Украине оружие против русских

Байден: США в унисон с Германией поставляет Украине оружие против русских

Президент США Джо Байден на встрече с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме в Белом доме в пятницу, 3 марта, заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ, поставляя оружие и военную технику Украине, действуют «в унисон», – сообщают СМИ.

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