Байден: США в унисон с Германией поставляет Украине оружие против русских

Президент США Джо Байден на встрече с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме в Белом доме в пятницу, 3 марта, заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ, поставляя оружие и военную технику Украине, действуют «в унисон», – сообщают СМИ.