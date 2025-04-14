Аналитик Богуславская: идея Трампа про «60 минут» закончится судом

Юлия Богуславская, старший преподаватель кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, высказала свое мнение относительно инициативы президента США Дональда Трампа отозвать лицензию популярной телепрограммы «60 минут».
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