Тренер "Интер Майами" Мартино: телохранитель Месси не служил в армии США

Главный тренер американского "Интер Майами" Херардо Мартино опроверг информацию, согласно которой телохранитель аргентинского нападающего команды Лионеля Месси Яссин Чуэко – бывший солдат армии США с боевым опытом в Ираке и Афганистане.
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