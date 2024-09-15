Дочка Юлии Началовой поступила на курс Александра Михайлова во ВГИКе

Дочь певицы Юлии Началовой, 17-летняя Вера Алдонина мечтает об актерской карьере и популярности. Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина, находится на пороге новой главы своей жизни.
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