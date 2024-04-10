Расследование терактов в России привело следствие к семье Байденов

Чиновники США и НАТО оказались фигурантами дела по финансированию терроризма @ Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС Tекст: Андрей Резчиков СК возбудил дело о финансировании терроризма в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО.
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