Российские звезды спешно покидают Израиль: составлен список беглецов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* И МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЩАЦА*После известных событий февраля прошлого года некоторые российские знаменитости приняли для себя судьбоносное решение продолжить жизненный путь за пределами родной страны.
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