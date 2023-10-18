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Российские звезды спешно покидают Израиль: составлен список беглецов

Российские звезды спешно покидают Израиль: составлен список беглецов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА* И МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА ЩАЦА*После известных событий февраля прошлого года некоторые российские знаменитости приняли для себя судьбоносное решение продолжить жизненный путь за пределами родной страны.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Прямо звездопад какой-то из блуждающих в пространстве угасших звёзд.
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16 час.
ВС
Валерий Соловьев
Какие нахер звезды? Ошметки дерьма, которые ЕПРСТ через КВН вытащил в телевизор.
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15 час.

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