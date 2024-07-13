Псковская область готова помочь жителям Латвии, которым грозит депортация из-за изменений в иммиграционном законодательстве

Глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона готовы оказать посильную помощь тем жителям Латвии, которые могут быть вынуждены покинуть страну из-за новых требований в иммиграционном законодательстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии