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Псковская область готова помочь жителям Латвии, которым грозит депортация из-за изменений в иммиграционном законодательстве

Псковская область готова помочь жителям Латвии, которым грозит депортация из-за изменений в иммиграционном законодательстве

Глава Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона готовы оказать посильную помощь тем жителям Латвии, которые могут быть вынуждены покинуть страну из-за новых требований в иммиграционном законодательстве.

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