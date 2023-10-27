Новосибирская "Сибирь" прервала победную серию "Спартака" в чемпионате КХЛ

Победный гол на счету Никиты Шашкова. "Сибирь" одержала четвёртую победу подряд.Новосибирская "Сибирь" прервала победную серию московского "Спартака", победив красно-белых на своём льду со счётом 4:3 в очередном матче регулярного чемпионат КХЛ.
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