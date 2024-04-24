В Пензенской области выделили 73 миллиона рублей на коммунальную технику

На заседании регионального правительства обсудили вопрос уборки городов и сел Пензенской области. В текущем году выделено 73 миллиона рублей на закупку новой коммунальной техники для региона, причем значительная часть машин уже отправлена в субъекты области.
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