Купальники, оказавшие влияние на историю пляжной моды

Современный купальник имеет увлекательное наследие. В прошлом женщины носили купальные костюмы, которые покрывали почти каждый сантиметр их тела, но в течении долгих лет купальники превратились в бикини, которые мы носим сейчас.
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