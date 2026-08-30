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Энциклопедия географа

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День рождения на саудовском лайнере Aroya: мой честный опыт круиза из Стамбула

День рождения на саудовском лайнере Aroya: мой честный опыт круиза из Стамбула

Когда встал вопрос о том, как отметить день рождения так, чтобы запомнилось надолго и понравилось каждому члену семьи, обычные варианты отпали сами собой.

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