Водители маршрутов №9, 25 и 56 нарушают правила перевозки

Они не соблюдают установленный график движения За минувшую неделю, с 29 января по 4 февраля, представители мэрии Смоленска совершили пять профилактических мероприятий, в ходе которых выявили три случая нарушения со стороны перевозчиков.
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