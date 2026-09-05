Коллаж Царьграда Автор: Юлия Банишевская Кардиохирург одним ударом ножа убил буйного пасынка и подписал себе приговор.
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- Суд судьям не закон
У ляксандры всегда Царь- град виноват!
Решение судьи это прямой подрыв государственного строя и геноцид народа. Подрыв это осуждение как невиновного, так и лишение общества высококвалифицированного специалиста. Нехватка врачей и выбивание еще одного специалиста это повышение смертности среди населения из-за нехватки врачей. У моей бабушки умерло несколько детей в 1930-е годы из-за нехватки врачей. Тогда было после войны, а теперь после вынесения приговоров оголтелыми судьями. У них за обвинительный приговор выдают премию, а за оправдательный могут и выгнать.
По этому поводу слышал одну фразу- лучше плохо сидеть в тюрьме, чем хорошо лежать в могиле. Но это естественно наших судейских не оправдывает...