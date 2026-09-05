Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Новое дело врачей: Умри или сиди. Кардиохирурга признали убийцей, но есть нюанс

Новое дело врачей: Умри или сиди. Кардиохирурга признали убийцей, но есть нюанс

                                                                                                Коллаж Царьграда Автор: Юлия Банишевская Кардиохирург одним ударом ножа убил буйного пасынка и подписал себе приговор.

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Новый комментарий от пользователя
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Юрий Ляпнев

Решение судьи это прямой подрыв государственного строя и геноцид народа. Подрыв это осуждение как невиновного, так и лишение общества высококвалифицированного специалиста. Нехватка врачей и выбивание еще одного специалиста это повышение смертности среди населения из-за нехватки врачей. У моей бабушки умерло несколько детей в 1930-е годы из-за нехватки врачей. Тогда было после войны, а теперь после вынесения приговоров оголтелыми судьями. У них за обвинительный приговор выдают премию, а за оправдательный могут и выгнать.