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WP: Командиры подразделений ВСУ боятся обрушения фронта из-за нехватки солдат

WP: Командиры подразделений ВСУ боятся обрушения фронта из-за нехватки солдат

Острая нехватка военнослужащих ВСУ беспокоит украинских командиров, опасающихся обрушения обороны.Украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих в сухопутных подразделениях, а среди бойцов все чаще фиксируются упаднические настроения.

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