WP: Командиры подразделений ВСУ боятся обрушения фронта из-за нехватки солдат

Острая нехватка военнослужащих ВСУ беспокоит украинских командиров, опасающихся обрушения обороны.Украинская армия испытывает острую нехватку военнослужащих в сухопутных подразделениях, а среди бойцов все чаще фиксируются упаднические настроения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии