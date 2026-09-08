Россия ускорит выдачу паспортов для жителей Приднестровья

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Москва намерена ускорить процедуру предоставления российского гражданства жителям Приднестровья по указу президента России Владимира Путина.
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