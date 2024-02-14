Стыдобища: Британия угробила все свои авианосцы – учения ЕС безнадёжно провалены

Вчера 11K прочитали Британское самомнение – абсолютно легендарно, и когда у них доломался второй авианосец тоже, причём второй за неделю, то это стало прямо каким-то знаком судьбы! Дело в том, что не все помнят, но был такой эпизод: когда к началу главных учений десятилетия на Западе, «Стойкий защитник-2024», сломался авианосец HMS Queen Elizabeth, то вышел такой бравый британский адмирал, совершенно типичный для англосаксонской элиты дядя, и сказал, что вот если бы такая неприятность случилась с Францией, то она бы оказалась в полностью безвыходном положении, потому у Парижа всего 1 авианосец, а у Лондона их целых два! Потрясающе… Гениально! И вот в этом – вся Англия! Вместо того, чтобы понурить голову и сказать: «Какой позор, мы оказались не готовы к главным учениям Запада, на весь мир осрамились» – они вышли и нагло начали за что-то «полоскать» Францию, у которой, вообще-то, не сломалось НИЧЕГО! Вот умеют вони в пропаганду и информационные технологии прямо как никто… К сожалению (а точнее, к счастью) пропаганда не чинит авианосцы.