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Добрый Мир

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Стыдобища: Британия угробила все свои авианосцы – учения ЕС безнадёжно провалены

Стыдобища: Британия угробила все свои авианосцы – учения ЕС безнадёжно провалены

 Вчера 11K прочитали Британское самомнение – абсолютно легендарно, и когда у них доломался второй авианосец тоже, причём второй за неделю, то это стало прямо каким-то знаком судьбы! Дело в том, что не все помнят, но был такой эпизод: когда к началу главных учений десятилетия на Западе, «Стойкий защитник-2024», сломался авианосец HMS Queen Elizabeth, то вышел такой бравый британский адмирал, совершенно типичный для англосаксонской элиты дядя, и сказал, что вот если бы такая неприятность случилась с Францией, то она бы оказалась в полностью безвыходном положении, потому у Парижа всего 1 авианосец, а у Лондона их целых два! Потрясающе… Гениально! И вот в этом – вся Англия! Вместо того, чтобы понурить голову и сказать: «Какой позор, мы оказались не готовы к главным учениям Запада, на весь мир осрамились» – они вышли и нагло начали за что-то «полоскать» Францию, у которой, вообще-то, не сломалось НИЧЕГО! Вот умеют вони в пропаганду и информационные технологии прямо как никто… К сожалению (а точнее, к счастью) пропаганда не чинит авианосцы.

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Комментарии
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федор
Занюханный мелкобриты с завешенными амбициями. Вы способны только гадить и ваш номер 6.
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14 час.
Анатолий Рябенко
Газетный трёп о британском мировом превосходстве в итоге оказался мыльный пузырь. При настоящей войне Англия проявится как страна хуже Украины, у которой появились хоть какие то патриоты бандеровского пошиба убивать мирных жителей своей страны, а у бритов только наёмная разноцветная солдатня с задачей только кого то попугать или способных убивать безоружных аборигенов.
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13 час.

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