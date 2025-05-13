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«Кама» показала краш-тест российского электрокара «Атом»

«Кама» показала краш-тест российского электрокара «Атом»

Разработчики отечественного электромобиля «Атом» провели первый из трех циклов краш-тестов, в ходе которого были испытаны как кузова, так и собранные предсерийные автомобили с рядом прототипных компонентов.

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