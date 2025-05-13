«Кама» показала краш-тест российского электрокара «Атом»

Разработчики отечественного электромобиля «Атом» провели первый из трех циклов краш-тестов, в ходе которого были испытаны как кузова, так и собранные предсерийные автомобили с рядом прототипных компонентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии