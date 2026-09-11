«Синий» свет мегаполисов стал причиной массовой бессонницы (ФОТО)

Если вы живете в большом городе и мучаетесь от бессонницы, виноват может быть не ваш смартфон. Глобальную эпидемию нарушений сна спровоцировал сам облик современных мегаполисов — массовый переход уличного освещения с натриевых ламп на энергосберегающие светодиоды (LED).