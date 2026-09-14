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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гудиев о симуляции Кордобы: «Может, он не понимал какие‑то моменты, а какие‑то – не понимал я. Это футбол, тут всегда эмоции»

Вратарь « Акрона » Виталий Гудиев рассказал о своем отношении к симуляции со стороны нападающего « Краснодара » Джона Кордобы в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:1).

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