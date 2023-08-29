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Anlrey Boracow

Интересно девки пляшут! Как говорил Владимир Семенович Высоцкий - ВЫ ВДУМАЙТЕСЬ В ПРОСТЫЕ ЭТИ СТРОКИ.... я про "...Глава МВД Польши потребовал от Минска, чтобы «вагнеровцы» покинули территорию Белоруссии...". Как может иностранец, хоть бродяга, хоть министр, хоть кто требовать от Правительства и властей другой, суверенной страны совершать какие то действия или принимать(не принимать) какие то решения? Ну ладно попросил бы рассмотреть вариант, но он не ПОПРОСИЛ, он ПОТРЕБОВАЛ! По международным нормам и правилам требование главы МВД Польши к властям Белоруссии вполне может быть расценено, как ПОПЫТКА ВМЕШАТЕЛЬСВА ВО ВНУТРИНИЕ ДЕЛА СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА, ПОПЫТКА НАРУШЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА БЕЛОРУССИИ, НЕПРАВОМЕРНАЯ ПОПЫТКА ОКАЗАНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БЕЛОРУССИЮ! Вполне закономерным ответом на эти ПРОТИВОПРАВНЫЕ действия главы МВД Польши тот же Президент РБ Лукашенко может считать объявление Польшей ВОЙНЫ Республике Белоруссия! И Лукашенко будет прав по всем нормам и стандартам международного права. А если Республика Белоруссия находится в состоянии ВОЙНЫ с той же Польшей, то Российская Федерация, Союзное Государство с РБ АВТОМАТИЧЕСКИ вступает в эту ВОЙНУ на стороне РБ! Так как действия должностных лиц властей Польши направлены на подрыв суверенитета Белоруссии, а Польша является членом альянса(НАТО) обладающего ЯО, то тактический ядерный удар по объектам Польши закономерен и обоснован. И все исключительно по Международному Праву и ни как иначе! Об этом Мариуш Каминьский подумал, когда ТРЕБОВАЛ от Белоруссии свои хотелки? Такое впечатление, что на Западе в самом разгаре эпидемия дебилизма и идиотизма, при чем заболевают особенно часто и в тяжелой форме представители правительств и властей стран Запада. Похоже, что пора этот Запад, начиная с Польши реально "дезинфицировать". Самое лучшее средство дезинфекции это очень высокая температура и влияние химико-физических факторов, не оставляющих возможности белковой жизни на определенных территориях, то есть ЯДЕРНЫЙ УДАР. Поляки прямо сами на это напрашиваются, при чем не просто напрашиваются, а требуют этого.