Китай пересмотрел оценку роста экономики в 2023 году, сообщает Reuters. Согласно последним данным, валовый внутренний продукт (ВВП) за прошлый год увеличился на 2,7% до 129,4 трлн юаней ($17,73 трлн), заявил глава Национального бюро статистики Кан И на пресс-конференции в Пекине.