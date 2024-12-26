Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Китай пересмотрел оценку роста экономики в 2023 году

Китай пересмотрел оценку роста экономики в 2023 году, сообщает Reuters. Согласно последним данным, валовый внутренний продукт (ВВП) за прошлый год увеличился на 2,7% до 129,4 трлн юаней ($17,73 трлн), заявил глава Национального бюро статистики Кан И на пресс-конференции в Пекине.

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