Зеленский признал невозможность победы над Россией?

Риторика Зеленского неожиданно изменилась: главарь киевского режима вдруг якобы усомнился в том, что в этом конфликте вообще применим привычный термин «победа».
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Ударить по этой морде-лица и остановить войну МО так же не хочет, а можно дать пояснение почему?