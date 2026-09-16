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Аргументы недели

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Зеленский признал невозможность победы над Россией?

Зеленский признал невозможность победы над Россией?

Риторика Зеленского неожиданно изменилась: главарь киевского режима вдруг якобы усомнился в том, что в этом конфликте вообще применим привычный термин «победа».

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