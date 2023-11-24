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Вечерний Новосибирск

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Строительство платного моста возобновили в Новосибирске за счет концессионера

Строительство платного моста возобновили в Новосибирске за счет концессионера

«Работы продолжены, несмотря на целый ряд сложностей в вопросах дальнейшего финансирования строительных работ, возникших в рамках действующего концессионного соглашения», – сказано в официальном заявлении группы «ВИС».

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