Строительство платного моста возобновили в Новосибирске за счет концессионера

«Работы продолжены, несмотря на целый ряд сложностей в вопросах дальнейшего финансирования строительных работ, возникших в рамках действующего концессионного соглашения», – сказано в официальном заявлении группы «ВИС».
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