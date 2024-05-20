Спортсмен умер во время соревнований по силовому экстриму

В Тюмени умер спортсмен во время соревнований по силовому экстриму, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, в субботу в разгар турнира «Тюмень сильная» у него остановилось сердце после поднятия большого веса – 80 килограмм.
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