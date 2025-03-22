Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов

ТАСС/AP Администрация главы Белого дома Дональда Трампа запретила доступ к секретной информации и возможности работать с ней Камале Харрис, Хиллари Клинтон, а также членам семьи бывшего президента США Джо Байдена.
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