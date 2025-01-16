Житeли Усть-Кута вынyждeны eздить пo aвapийнoмy мocтy

Мост через реку Якурим в Усть-Куте находится в аварийном состоянии. Жители вынуждены пользоваться лишь половиной моста, что приводит к пробкам, ДТП, задержкам грузов и опасности для школьников, сообщает «Народный фронт» Приангарья.