Житeли Усть-Кута вынyждeны eздить пo aвapийнoмy мocтy

Мост через реку Якурим в Усть-Куте находится в аварийном состоянии. Жители вынуждены пользоваться лишь половиной моста, что приводит к пробкам, ДТП, задержкам грузов и опасности для школьников, сообщает «Народный фронт» Приангарья.
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