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Рыбакина о травме спины: «Пока не знаю, насколько все серьезно. Кажется, что ситуация не очень хорошая»

Рыбакина о травме спины: «Пока не знаю, насколько все серьезно. Кажется, что ситуация не очень хорошая»

Из-за боли она дважды вызывала врача в третьем круге Australian Open против Даяны Ястремской – 6:1, 6:4.

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