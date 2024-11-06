Астраханцы смогут пожаловаться на проблемы с мусором в кабинете у прокурора

В эту пятницу астраханская прокуратура организует открытый прием граждан. 8 ноября с 11 до 15 часов можно будет прийти и получить консультацию, а также оформить жалобу по вопросам водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами в Астрахани.
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