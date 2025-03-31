Мотор «Лады» провели через экстремальный эксперимент с огромной компрессией

Команда YouTube-канала Garage 54 провела очередной экстремальный эксперимент с классической «Ладой». На этот раз блогеры решили увеличить компрессию двигателя до рекордных 22:1 — показателя, который значительно превышает стандартные значения даже для современных турбодвигателей, где компрессия редко достигает 11:1.