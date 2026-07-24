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Татар-информ

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Дворкович решил не выставлять свою кандидатуру на выборы главы FIDE

Дворкович решил не выставлять свою кандидатуру на выборы главы FIDE

Аркадий Дворкович в 2021 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Возглавляющий Международную шахматной федерации (FIDE) с 2018 года россиянин Аркадий Дворкович не будет участвовать в предстоящих выборах президента организации из-за связанных с этим рисков для нее.

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