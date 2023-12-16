Крамаренко: я не имею права подвести Россию на международных турнирах

Россиянка Лала Крамаренко рассказала, какие слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер помогли ей собраться в нужный момент и победить в многоборье на соревнованиях «Небесная грация» в Китае.
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