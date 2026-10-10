Антон Малышев: молодежь на кинофестивале "Маяк" создаст новые проекты

Продюсер Антон Малышев отметил приток молодежи на кинофестиваль "Маяк". По его словам, многие из них еще неизвестны, но их талант очевиден.
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