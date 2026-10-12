Туристы из Турции всё чаще отдыхают в России: в чём причина

Попасть в Россию в большинстве случаев им значительно проще, чем в страны Евросоюза.Поездки в Россию набирают популярность у турецких туристов, в том числе благодаря более простому визовому режиму по сравнению с оформлением шенгенских виз, сообщили РИА Новости в туристической компании.