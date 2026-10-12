Туристы из Турции всё чаще отдыхают в России: в чём причина

Попасть в Россию в большинстве случаев им значительно проще, чем в страны Евросоюза.Поездки в Россию набирают популярность у турецких туристов, в том числе благодаря более простому визовому режиму по сравнению с оформлением шенгенских виз, сообщили РИА Новости в туристической компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
- ЛБ Светлана Пермяков...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым