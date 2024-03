Первый сезон в Pantheon: Rise of the Fallen оказался успешным. Разработчики поделились п...

Первый сезон в Pantheon: Rise of the Fallen оказался успешным. Разработчики поделились подробностями о второмВ скором времени завершится первый сезон в MMORPG Pantheon: Rise of the Fallen, и в последнем сообщении разработчик Visionary Realms отчитался, что он был крайне успешным.