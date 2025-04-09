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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Убираем снег вместе К массовой уборке от последствий непогоды присоединились трудовые коллективы предприятий, учреждений, ор...

Убираем снег вместе К массовой уборке от последствий непогоды присоединились трудовые коллективы предприятий, учреждений, ор...

Убираем снег вместе! К массовой уборке от последствий непогоды присоединились трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций и молодежь Бобруйского района (+видео)С самого утра 7 апреля на Бобруйщине кипит работа по уборке снега.

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