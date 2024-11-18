Сын Трампа заявил, что ВПК начнёт войну до вступления в должность нового президента

Во время президентства Байдена США постараются развязать Третью мировую войну.Сын новоизбранного президента США Дональ Трамп-младший сделал резкое заявление на своей странице в соцсети X, которая принадлежит Илону Маску.
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