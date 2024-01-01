Лунев о «Байере» в этом сезоне: «Возможно, у меня был бы шанс. Другой момент – здоровье, больше года я потерял»

– Когда смотрите матчи «Байера», не проскакивают мысли о том, что могли бы сейчас играть в одной из самых зрелищных команд мирового футбола? Нет сожалений? – Когда смотрю, радуюсь успехам «Байера», радуюсь за ребят, я там знаком со многими, включая медицинский и тренерские штабы.