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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия спаслась от поражения в концовке матча со Швейцарией. В лайве на ничью давали 7.60

Швейцария и Германия сыграли вничью в 3-м туре группового этапа Евро-2024. Швейцария повела в счете на 28-й минуте после гола Дана Ндойе.

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