Серийного грабителя задержали после нападения на офис микрозаймов в Новосибирске

Добычей грабителя стали 4,5 тыс. рублей. Он успел потратить их до того момента, как был задержан.Вооружённый ножом грабитель совершил нападение на микрофинансовую организацию, расположенную на улице Титова в Новосибирске.
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