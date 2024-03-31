Командир батальона ВСУ: Россия готовится открыть новое направление в зоне СВО

Вооруженные силы России готовят дополнительные резервы, чтобы открыть новое направление в зоне СВО. Об этом сообщил командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко во время общения с Radio NV.
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