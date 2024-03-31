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Командир батальона ВСУ: Россия готовится открыть новое направление в зоне СВО

Командир батальона ВСУ: Россия готовится открыть новое направление в зоне СВО

Вооруженные силы России готовят дополнительные резервы, чтобы открыть новое направление в зоне СВО. Об этом сообщил командир батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Федоренко во время общения с Radio NV.

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Комментарии
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Влад Владимиров
В таких случаях напоминаем, что не все  коту Масленица, как обычно у русских людей в народе говориться... Чтобы хохлам не тупить, им  мозги полагаются... Но это для них роскошь. Чем им нельзя же так гордиться.
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13 час.

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