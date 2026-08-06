После завершения приоритетного зачисления по целевым квотам в российских вузах появится более 62 тысяч дополнительных бюджетных мест.
В вузах России дополнительно появится более 62 тысяч бюджетных мест
Комментарии
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LD
Leon D
Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.
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1 м.
f
firedragon
Leon D
Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.
Ну да мамочки уверенны что их русские точно белая кость, закончат 10 классов и в институт а потом начальником, а ПТУ это для быдла.
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1 м.
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