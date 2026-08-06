В вузах России дополнительно появится более 62 тысяч бюджетных мест

Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.

f

firedragon

Leon D Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.

Ну да мамочки уверенны что их русские точно белая кость, закончат 10 классов и в институт а потом начальником, а ПТУ это для быдла.