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Регион 29

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В вузах России дополнительно появится более 62 тысяч бюджетных мест

В вузах России дополнительно появится более 62 тысяч бюджетных мест

После завершения приоритетного зачисления по целевым квотам в российских вузах появится более 62 тысяч дополнительных бюджетных мест.

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Комментарии
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LD
Leon D
Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.
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1 м.
f
firedragon
Leon D
Ну что же автор не договаривает? Например, насчет того, что места эти для детей из Азиатских стран СНГ.
Ну да мамочки уверенны что их русские точно белая кость, закончат 10 классов и  в институт а потом начальником, а ПТУ это для быдла.
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1 м.